Al via la Fiera del libro per ragazzi di Bologna | le sfide del presente e l’omaggio al ’900 con Calvino

La Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna apre i battenti oggi nel segno di 60 anni di edizioni e di un rinnovato amore per l'editoria destinata a infanzia e giovani. Un punto di forza di sempre, declinato alle nuove sfide della modernità. Un ritorno nel segno dei grandi temi che scandiscono il presente, senza dimenticare il doveroso tributo ai maestri del settore. Al via oggi la Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna E allora, un grande omaggio allo scrittore Italo Calvino nel centenario della nascita. Un'iniziativa dedicata all'Ucraina, con Tales of EUkraine (libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa). Convegni sulla censura ...

