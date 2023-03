Al Tiare Shopping 21 punti vendita cercano personale per 75 posti (Di lunedì 6 marzo 2023) Recruiting Day organizzato in stretta collaborazione tra i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Tiare Shopping, alla presenza di Anna D’Angelo, Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del responsabile della struttura “Servizi alle Imprese” della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia e di Giuliana Boiano, direttrice di Tiare Shopping Meeting Place. Sono 75 le posizioni ricercate per lo store Ikea e i diversi punti vendita del Centro Commerciale di Villesse, da addetti alle vendite nei settori abbigliamento e accessori, ottici, camerieri e addetti sala/bancone per le aree ristorazione, ad arredatori e store manager. Il ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 marzo 2023) Recruiting Day organizzato in stretta collaborazione tra i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il, alla presenza di Anna D’Angelo, Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del responsabile della struttura “Servizi alle Imprese” della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia e di Giuliana Boiano, direttrice diMeeting Place. Sono 75 le posizioni ricercate per lo store Ikea e i diversidel Centro Commerciale di Villesse, da addetti alle vendite nei settori abbigliamento e accessori, ottici, camerieri e addetti sala/bancone per le aree ristorazione, ad arredatori e store manager. Il ...

