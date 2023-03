Al Mann la mostra dedicata a Lucio Dalla | esposti l’orecchino e la maglia regalati da Maradona

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato 4 marzo è stata presentata ufficialmente ladia Napoli presso il(Museo Archeologico Nazionale di Napoli), dal titolo “e il suo sogno di essere napoletano” dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023. La città di Napoli celebra il cantautore nel giorno del suo 80esimo compleanno, non dimenticando il contributo che ha donato alla città: un capolavoro in onore di Enrico Caruso, intitolato “Caruso“, quando si trovava bloccato a Sorrento nella suite in cui aveva soggiornato il tenore. Ed è proprio qui che ha trovato l’ispirazione per scrivere una canzone che rappresenta una dichiarazione d’amore per Napoli e per la musica napoletana. Aveva un legame profondo con Diego Armandocon il quale si scambiò nel tempo dei doni: il ...