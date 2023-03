Al cinema in settimana: da “L’ombra di Goya” a “Women talking” (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva al cinema “Women talking – Il diritto di scegliere”. Il film, tratto dall’omonimo romanzo, approda nelle sale mercoledì 8 marzo, giornata internazionale della donna e racconta di donne in fuga dal patriarcato. Altra novità sul grande schermo è costituita da “L’ombra di Goya”, docu-film dedicato al celebre artista spagnolo. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 6 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Laggiù qualcuno mi ama” (ore 17:30); “Tutto in un giorno” (ore 17:30 e 21:15); “Mixed by Erry” (ore 17:30 e 21); “Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova” (ore 21:30). cinema CONCA VERDE a Bergamo “Empire of light” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “The whale” (ore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva al– Il diritto di scegliere”. Il film, tratto dall’omonimo romanzo, approda nelle sale mercoledì 8 marzo, giornata internazionale della donna e racconta di donne in fuga dal patriarcato. Altra novità sul grande schermo è costituita da “di”, docu-film dedicato al celebre artista spagnolo. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 6 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Laggiù qualcuno mi ama” (ore 17:30); “Tutto in un giorno” (ore 17:30 e 21:15); “Mixed by Erry” (ore 17:30 e 21); “Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova” (ore 21:30).CONCA VERDE a Bergamo “Empire of light” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “The whale” (ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SVespy13 : siamo ufficialmente nella settimana degli oscar,quindi se non avete ancora visto the whale (e ne avete la possibili… - Nexo_Digital : RT @SpagnaInItalia: La prossima settimana arriverà al cinema L'OMBRA DI GOYA! Lo sapevi che #Goya studiò a #Saragozza e che fra le sue op… - RickyAbsol : Io stasera volevo passare una serata tranquilla al cinema invece si è trasformata in un'analisi dei match di Tinder… - _ecii__ : RT @ghesboronefioi: @_ecii__ @mwrlborosse cambiament facial, dalla prossima settimana in tutti i cinema di Italia. - ghesboronefioi : @_ecii__ @mwrlborosse cambiament facial, dalla prossima settimana in tutti i cinema di Italia. -