Aiways U6 - Test al freddo per ottimizzare autonomia e tempi di ricarica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 6 marzo 2023) La cinesesta ultimando idi sviluppo della Suv-coupé U6 in vista del suo debutto sul mercato. La vettura giungerà anche in Italia, dove è già commercializzata la sorella U5, ma i prezzi non sono stati ancora ufficializzati. Le informazioni al riguardo, in ogni caso, dovrebbero arrivare già nell'arco delle prossime settimane.alper stressare la batteria. In particolare, i tecnici del marchio stanno collaudando la vettura elettrica nelle condizioni climatiche più rigide, dove le batterie sono messe a dura prova. Oltre a garantire un'efficienza del 75% dopo otto anni o 150 mila chilometri, laha lavorato per sviluppare una piattaforma software dedicata, capace diulteriormente l'. Attraverso la nuova app "Pump", i ...