Aiways U6 | il Suv elettrico ottimizza l' autonomia col freddo

IlcoupéU6 è stato ottimizzato per facilitare ulteriormente il passaggio alla mobilità elettrica, andando a rispondere in anticipo a tutte le esigenze dei clienti. Un'auto elettrica è ...Percorrere lunghe distanze anche in condizioni di basse temperature. E' questo uno degli obiettivi dei miglioramenti ricercati per ilcoupéU6, che è stato ottimizzato per facilitare ulteriormente il passaggio alla mobilità elettrica. Per ovviare alle riserve che persistono in merito alla nuova forma di propulsione, ...La cinesesta ultimando i test di sviluppo della- coupé U6 in vista del suo debutto sul mercato. La vettura giungerà anche in Italia, dove è già commercializzata la sorella U5 , ma i prezzi non sono ...

Aiways punta a semplificare la transizione con il Suv Coupé U6 ... Agenzia ANSA

Aiways U6, il Suv coupé elettrico ottimizza l'autonomia col freddo. La Casa garantisce uno stato di almeno il 75% dopo 8 anni o 150.000 km.(Adnkronos) - Aiways presenta una tecnologia innovativa per combattere l'ansia da autonomia. I fattori psicologici, come l'ansia da autonomia, svolgono un ruolo di primo piano. Aiways si concentra pro ...