Aiutare gli ucraini vuol dire combattere (anche) per la nostra libertà (Di lunedì 6 marzo 2023) Eccoci. Grazie di essere qui numerosi. Vorrei per prima cosa, ad un anno dall'invasione russa, rendere un caloroso omaggio all'eroismo e alla determinazione del popolo ucraino. Quella di Putin non è solo una guerra contro l'Ucraina. Come ha detto Ursula von der Leyen, è una guerra contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori e il nostro futuro. È uno scontro tra l'autocrazia e la democrazia. E combattendo per la loro libertà gli ucraini stanno combattendo per la nostra libertà. Che la pace non sia una condizione naturale per gli europei e che la giungla della storia possa riprendersi il nostro giardino di pace, noi friulani, noi giuliani, lo sappiamo forse meglio di chiunque altro. Pochi giorni fa, il 10 febbraio, abbiamo celebrato il Giorno del Ricordo dell'esodo e ...

