Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ahi Lazio, Immobile salta Az Alkmaar e Bologna. Ed è a rischio per il derby: Ahi Lazio, Immobile salta Az Alkmaar e… - Gazzetta_it : Ahi Lazio, #Immobile salta Az Alkmaar e Bologna. Ed è a rischio per il derby di Roma -

Per il centravanti dellaè il quinto infortunio muscolare in questa stagione. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano ...Nelil centrodestra prende il governo regionale con il 18% degli aventi diritti al voto, in ...voglia di autonomia differenziata, senza forza lavoro specializzata dove vai Ecco, mi sembrano ...Al 63' della partita contro la, l'esterno è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio destro. Il numero 33 è rimasto a Roma insieme al medico dei nerazzurri, Riccardo Del ...

Ahi, Atalanta: Hateboer si rompe il crociato. Oggi si opera, stagione finita La Gazzetta dello Sport

La settimana dei gossip più pungenti vede protagonista l'ex suor Cristina (pronta per il reality della Blasi), Wanda Nara e Maurito Icardi e Belen ...