Agguato nell’Agrigentino | vittima ferita in ospedale

(Di lunedì 6 marzo 2023)a colpi d'arma da fuoco questa mattina a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove un uomo è rimasto ferito e ora si trova ricoverato in. L'è scattato lungo la strada statale 115: i colpi sono partiti da una Fiat Punto che ha affiancato l'auto della, un'altra Punto.Quest'ultima ha perso il controllo del mezzo e finendo fuori strada. L'uomo si trova ricoverato all'San Giacomo d'Altopasso di Licata. Sull'indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Agrigento.

Tentato omicidio a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: un uomo di 44 anni che si trovava a bordo di un'auto è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco al collo. E' avvenuto nella ...L'Il tentato omicidio è avvenuto poco prima delle sette ... I carabinieri stanno cercando di ricostruire la sua vita, anche per capire in quale contesto può essere maturato l'.