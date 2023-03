Aggressioni in strada a Milano | 6 accoltellati

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Sei persone aggredite indietro la stazione Centrale a. È successo poco dopo le 17.30 in due fasi distinte tra via Giovanni Battista Sammartini e poi in viale Brianza. Uno dei due presunti aggressori è stato portato in Questura, prima di essere portato in codice verde al Fatebenefratelli. Da una prima ricostruzione sembra che le prime due vittime siano state due donne, una spagnola di 33 e una salvadoregna di 58 anni. I due aggressori avrebbero poi proseguito in viale Brianza. Qui hanno aggredito con un'arma da taglio altre quattro persone. Una di loro, un italiano di 68 anni, è stato colpito tra spalla e collo ed è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Le altre tre, una donna e tre uomini, sono stati portati in codice giallo in altri ospedali.

