Aggressioni alle stazioni di Milano e Roma, rapine e furti finiscono a coltellate: 6 feriti (Di lunedì 6 marzo 2023) La Stazione Termini è troppo spesso teatro di Aggressioni a scopo di rapine e furti. Ma non succede solo nella Capitale, perché anche a Milano sono diverse le Aggressioni sia a scopo di rapina sia di furto che si registrano nella Stazione Centrale. Oggi se ne sono consumate diverse e tutte a distanza di pochi minuti una dall'altra, a causa delle quali ci sono stati 6 feriti. Cosa è successo Sembra che due i malviventi, quando i sei rapinati hanno reagito, non abbiano esitato a colpirli con un taglierino. Due persone sono in gravi condizioni e sono state trasportate in codice rosso in ospedale e anche altri due sono finiti in ospedale seppure le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, mentre solo una è stata medicata sul posto. La Polizia è riuscita a bloccate uno dei ...

