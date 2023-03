Agenzia per la cybersicurezza, si è dimesso il direttore generale Roberto Baldoni (Di lunedì 6 marzo 2023) Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è dimesso. Lo riferisce l’Agenzia di stampa Adnkronos, secondo la quale avrebbe rimesso il suo incarico nelle mani del governo oggi, lunedì 6 marzo. L’Agenzia è stata istituita nell’agosto 2021 dal governo Draghi e si occupa di sicurezza informatica e cibernetica. Il Consiglio dei ministri aveva nominato direttore generale dell’Acn Baldoni il 5 agosto 2021. Dal 2018, era stato vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza con delega alla cybersicurezza. su Open Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’allarme degli 007 ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023)dell’per lanazionale, si è. Lo riferisce l’di stampa Adnkronos, secondo la quale avrebbe rimesso il suo incarico nelle mani del governo oggi, lunedì 6 marzo. L’è stata istituita nell’agosto 2021 dal governo Draghi e si occupa di sicurezza informatica e cibernetica. Il Consiglio dei ministri aveva nominatodell’Acnil 5 agosto 2021. Dal 2018, era stato vicedel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza con delega alla. su Open Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’allarme degli 007 ...

