Agenzia per la cybersicurezza, Roberto Baldoni lascia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni si è dimesso. A quanto apprende l’Adnkronos, Baldoni ha rimesso questa sera l’incarico da direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nelle mani del governo. Baldoni era stato nominato nell’agosto 2021 e aveva assunto il mandato da settembre 2021. In precedenza era stato vice direttore generale del Dis per sviluppare l’architettura nazionale di cybersecurity e coordinare le azioni di mitigazione degli attacchi cyber con impatto sulla sicurezza nazionale. Dal 2002 professore ordinario di Informatica all’Università La Sapienza di Roma, fondò nel 2011 e diresse fino al 2017 il primo centro di ricerca in Italia su “Cyber Intelligence e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il direttore generale dell’per lanazionalesi è dimesso. A quanto apprende l’Adnkronos,ha rimesso questa sera l’incarico da direttore generale dell’per lanazionale nelle mani del governo.era stato nominato nell’agosto 2021 e aveva assunto il mandato da settembre 2021. In precedenza era stato vice direttore generale del Dis per sviluppare l’architettura nazionale di cybersecurity e coordinare le azioni di mitigazione degli attacchi cyber con impatto sulla sicurezza nazionale. Dal 2002 professore ordinario di Informatica all’Università La Sapienza di Roma, fondò nel 2011 e diresse fino al 2017 il primo centro di ricerca in Italia su “Cyber Intelligence e ...

