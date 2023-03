(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la lunga interruzione invernale, inriaprono le. Ma le porte degli atenei si spalancheranno per i soli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RIndrio : RT @paoloigna1: Riaperte le frontiere tra #Pakistan e #Afghanistan - paoloigna1 : Riaperte le frontiere tra #Pakistan e #Afghanistan -

Dopo la lunga interruzione invernale, inriaprono le università. Ma le porte degli atenei si spalancheranno per i soli ...... le scuole superiori femminili sono chiuse da 457 giorni e l'è l'unico Paese al mondo a ... non di una vera chiusura, e che "presto" sarebbero state. Le adolescenti afghane ...C'è da dubitarne: le scuole superiori femminili sono chiuse da 457 giorni e l'è l'unico ... non di una vera chiusura, e che 'presto' sarebbero state. Le adolescenti afghane ...

Afghanistan, riaperte le università: ammessi solo i maschi - Luce Luce

Alle donne è ancora vietato frequentare gli atenei, una delle tante restrizioni da quando i talebani sono tornati al potere nell’agosto del 2021 ...Hafez Zia Ahmed, vice portavoce del ministero degli Esteri del governo ad interim dei talebani, ha rilasciato una dichiarazione sull'incontro sul suo account Twitter personale.