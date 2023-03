AEW | MJF lancia dell’acqua su un bambino durante AEW Revolution Tony Khan lo rimprovera nel post-match e invita il piccolo al prossimo evento AEW

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: MJF lancia dell'acqua su un bambino durante AEW Revolution. Tony Khan lo rimprovera nel post-match e invita il… - Zona_Wrestling : AEW: Tony Khan evita un altro pareggio, oltre i 60 minuti è MJF a trionfare... Ma serve una scorrettezza… - PaxilAlex92 : @FiteTV @The_MJF @bryandanielson Addirittura per sottomissione. Non acquisteró piu alcun ppv aew - D0nC0v1d : HAHAHAHAHAHA MJF TIRANDOLE MIERDA A MELTZER EMOCIONAAAAAAAA #AEWRevolution #AEW #AEWCL - ImogenPeahen : Fidelio. @The_MJF #AEWRevolution #AEW @AEW -

Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in caricae l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in caricae l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.

AEW: MJF sparge la voce, nel 2024 firmerà per la WWE Spazio Wrestling

Un grande Main Event per chiudere il primo PPV del 2023 targato AEW. MJF e Bryan Danielson si sono affrontati in un Iron Man match da 60 minuti, terreno assolutamente inedito per il campione, il cui m ...MJF è uno dei wrestler più importanti del panorama mondiale: questa notte l'AEW World Champion affronterà Bryan Danielson in un Iron Man Match valevole per il titolo nel main event di Revolution, PPV ...