AEW | La vendetta perfetta | Wardlow si riprende il TNT Title vincendo per sottomissione

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 marzo 2023) Di nuovo di fronte uno all’altro, di nuovo con il titolo TNT in palio. La storia trae Samoa Joe non è ancora finita, dopo che Joe si era aggiudicato il titolo TNT con tanto di taglio di capelli, il gigante è rimasto lontano dal ring per un po’ndosi da un infortunio, ma nelle scorse settimane è tornato a Dynamite e ha subito messo in chiaro il suo obiettivo dirsi il titolo TNT. Sullo sfondo, Powerhouse Hobbs, vincitore del “Face of Revolution Match” e pronto a sfidare a Dynamite il campione TNT. Un titolo da difendere quasi subito Due pesi massimi che non lesinano però l’atletismo quando serve, il match è iniziato subito forte conche ha assaltato il campione. Joe è riuscito presto a prendere il controllo del match, fantastico suicide dive del samoano come altrettanto ...