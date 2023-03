AEW | la House of Black sconfigge l’Elite | sono i nuovi World Trios Champions

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’ultima edizione di Revolution verrà sicuramente ricordata per la grande qualità dei match, dal sanguinolento Texas Detch Match tra Moxley e Hangman Page al fantastico main event tra MJF e Bryan Danielson. Ma anche il match valido per inon è stato da meno. Kenny Omega e gli Young Bucks, noti anche come The Elite, sipresentati a Revolution per difendere i loro titoli contro la fazione più terrificante del wrestling professionale: Theof. Malakai, Brody King e Buddy Matthews hanno trascorso settimane a costruire un match con gli attuali campioni e l’incontro di domenica sera è stato brutale ed emozionante come gli spettatori speravano. L’incontro, dal ritmo incalzante, ha regalato un’azione ininterrotta ...

All Elite Wrestling presented its first pay-per-view of 2023, Revolution, an event that provided hope and excitement for the underrated. The House of ...Major heel turn, Two Championship changes and more - Check out the results from the pay-per-view which took place at the Chase Center in California.