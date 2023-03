(Di lunedì 6 marzo 2023) Il PPV AEWha offerto il proscenio per un grande ritorno in compagnia, quello degli FTR. Dax Harwood e Cash Wheeler erano lontani dai riflettori da Dicembre, dando adito al dubbio che il loro arrivo in WWE fosse imminente. A corroborare questa tesi, la loro scadenza di contratto prevista per Aprile 2023. Tuttavia, al termine della difesa titolata dei The, gli ex Revival sono tornati davanti alle telecamere della All Elite, decidendo subito di attaccare i duein carica. Durante la ressa, Harwood ha anche rimediato un profondo taglio al sopracciglio destro, che tuttavia non ha limitato la loro furia aggressiva. Back in business Anche se abbiamo potuto apprezzare il loro ritorno, gli FTR non hanno dichiarato tuttavia di voler rimanere in federazione alla scadenza del loro contratto. Il duo, definito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Gli FTR ritornano a Revolution attaccando i campioni The Gunns - TSOWrestling : Gli FTR fanno il loro atteso ritorno a #AEWRevolution #TSOW #TSOS - gioda89 : RT @donnetralecorde: Diverse atlete della #AEW sono fuori dalle scene a causa di alcuni infortuni, ma come se la stanno cavando? Scopriamol… - donnetralecorde : Diverse atlete della #AEW sono fuori dalle scene a causa di alcuni infortuni, ma come se la stanno cavando? Scopria… - Zona_Wrestling : AEW: Già svanito l'effetto rimbalzo, con il ritorno dell'NBA calano gli ascolti di Dynamite -

Si terrà il 5 marzo in diretta da San Francisco , California, l'edizione 2023 di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling. Traincontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.

Non ci sono dubbi, Revolution è stato il PPV di MJF, che nel main event è riuscito ad avere la meglio dopo un grandissimo incontro di Bryan Danielson. Un match che ha galvanizzato i fan, che in queste ...L'ultima edizione di Revolution verrà sicuramente ricordata per la grande qualità dei match, dal sanguinolento Texas Detch Match tra Moxley e Hangman Page al fantastico main event tra MJF e Bryan Dani ...