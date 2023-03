(Di lunedì 6 marzo 2023) La AEW, durante il pre-show di Revolution, ha annunciato ufficialmente lae ladior. Il PPV più importante dell’anno della federazione di Jacksonville, arrivato alla quinta edizione, si svolgerà alla T-Mobile Arena di Paradise (Nevada) di domenica, precisamente il 28 maggio 2023. Non solo però, visto che anche Dynamite e Rampage, rispettivamente il 24 e 26 maggio, si terranno alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, a pochi chilometri dal palazzetto che ospiterà il PPV. E’ dunque stata scongiurata, almeno ipoteticamente, lacon la, che dovrebbe tenere il suo Premium Live Event in Arabia Saudita sabato 27 maggio, ovvero 24 ore prima dello show AEW.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Annunciata data e location di Double of Nothing, evitata la sovrapposizione con la WWE?… -

Grande lutto nel mondo del Wrestling. Nella giornata di ieri è statala scomparsa di Don West, storico commentatore di IMPACT Wrestling per oltre un decennio. ... anche la NWA e l'hanno ...Grande lutto nel mondo del Wrestling. Nella giornata di ieri è statala scomparsa di Don West, storico commentatore di IMPACT Wrestling per oltre un decennio. ... anche la NWA e l'hanno ...

AEW Rampage: i match annunciati per il 03-03-2023 The Shield Of Wrestling

Come annunciato stanotte ad AEW Rampage, Mark Briscoe farà squadra con i Lucha Brothers per affrontare il trio formato dai Varsity Athletes ed Ari Daivari dei Trustbusters, in un match che vedremo ...La AEW ha annunciato, per bocca del loro boss Tony Khan, un Four Way Tag-Team Match. Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta sfideranno i Top Flight, Silver & Reynolds e gli Aussie Open a Rampage questo ven ...