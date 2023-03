Aereo colpisce uccelli, motore a fuoco e la cabina si riempie di fumo: paura a bordo (Di lunedì 6 marzo 2023) C'è un video che circola in queste ore sui social che mostra quei momenti di paura a bordo. Nessuno è rimasto ferito. Un Aereo di linea della Southwest Airlines, decollato da Cuba per un volo diretto in Florida, ha avuto un... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) C'è un video che circola in queste ore sui social che mostra quei momenti di. Nessuno è rimasto ferito. Undi linea della Southwest Airlines, decollato da Cuba per un volo diretto in Florida, ha avuto un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobus100 : Fulmine colpisce aereo in volo: atterraggio d’emergenza e 7 persone in ospedale - UnioneSarda : #Mondo - Fulmine colpisce aereo in volo: atterraggio d’emergenza e 7 persone in ospedale - bizcommunityit : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Allarme aereo a Kiev e in altre regioni. Podolyak smentisce il coinvolgim… - nagia59 : RT @Anonynewsitaly: Anonymous colpisce ancora: allarme aereo emesso in TV e radio in Russia e Crimea: le autorità affermano di essere state… - VocEtna : RT @Anonynewsitaly: Anonymous colpisce ancora: allarme aereo emesso in TV e radio in Russia e Crimea: le autorità affermano di essere state… -