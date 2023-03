Adesso basta”: tuona Alvin e minaccia di mostrare la chat con Ilary | Finisce male (Di lunedì 6 marzo 2023) Poco prima dell’inizio dell’Isola dei famosi una polemica riempie le pagine dei giornali. I protagonisti sono Alvin e Ilary Blasi ed una loro presunta lite furiosa. La data dell’inizio dell’isola dei Famosi è stata recentemente rivelata: questo 17 aprile diversi vip saranno pronti a partire per l’Honduras e diventare dei veri e propri naufraghi. Alla conduzione è stata confermata ovviamente Ilary Blasi, che ritorna in televisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e l’inizio della battaglia legale che i due stanno portando avanti a suon di clamore mediatico. Insomma, tutti gli occhi sono puntati su di lei la quale dovrebbe aver ritrovato l’amore accanto a Bastian, misterioso imprenditore svizzero, più giovane di lei di alcuni anni. Anche i concorrenti ufficiali sono stati svelati: dalla già annunciata ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 marzo 2023) Poco prima dell’inizio dell’Isola dei famosi una polemica riempie le pagine dei giornali. I protagonisti sonoBlasi ed una loro presunta lite furiosa. La data dell’inizio dell’isola dei Famosi è stata recentemente rivelata: questo 17 aprile diversi vip saranno pronti a partire per l’Honduras e diventare dei veri e propri naufraghi. Alla conduzione è stata confermata ovviamenteBlasi, che ritorna in televisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e l’inizio della battaglia legale che i due stanno portando avanti a suon di clamore mediatico. Insomma, tutti gli occhi sono puntati su di lei la quale dovrebbe aver ritrovato l’amore accanto a Bastian, misterioso imprenditore svizzero, più giovane di lei di alcuni anni. Anche i concorrenti ufficiali sono stati svelati: dalla già annunciata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Caro ministro @andreaabodi, adesso basta. Chiede trasparenza ai giudici (chi è mai per dubitare di loro?) e non a c… - jacopocoghe : Parole chiare della #Meloni contro l’ideologia #gender Adesso servono norme stringenti per tutelare i nostri figli… - oldtaleprincess : @BL0ODYSUGA noo cuore l’ho letto solo adesso e sto piangendo ti prego ?? ti adoro basta ???? - AmeliaP92447668 : RT @JJLisa90: Se davvero dovessero squalificare Edo per colpa dei #nikiters, preparatevi a tirare fuori ogni frase sbagliata di Nikita e a… - pampero42622284 : RT @JJLisa90: Se davvero dovessero squalificare Edo per colpa dei #nikiters, preparatevi a tirare fuori ogni frase sbagliata di Nikita e a… -