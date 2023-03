Addio Reddito di Cittadinanza | arriva Mia | assegni più bassi e per meno mesi Stretta anche sul tetto Isee

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ildicambia e si sdoppia: il sussidio contro la povertà, secondo le anticipazioni riportate dal Corriere della Sera sul provvedimento allo studio del ministero del Lavoro, dovrebbe essere diverso a seconda della situazione familiare sia per importo che per durata. Le famiglie senza persone occupabili dovrebbero prendere un importo più alto ed averlo più a lungo mentre le famiglie con persone occupabili dovrebbero avere al massimo 375 euro al mese (contro i 500 attuali) ed al massimo per un anno contro i 18delle famiglie povere senza occupabili. La nuova misura dovrebbe chiamarsi Mia (Misura per l’inclusione attiva) e partire da agosto. Unadovrebberesulper avere diritto al sussidio che ...

Si era detto che si sarebbe cambiato ildi cittadinanza. Si era detto che si sarebbe immaginata una misura che avrebbe consentito a chi non può lavorare di essere sostenuto e a chi non vuole ...Al momento ildi cittadinanza si può chiedere senza limiti solo aspettando un mese tra una domanda e l'altra (la durata per ogni domanda se non cambiano le condizioni della famiglia è di 18 ...La trasformazione, quindi, dovrebbe avvenire già quest'anno, proprio quando per molti percettori didi cittadinanza arriverà il momento di dire anticipatamentealla misura, in quanto ...

Il Reddito di cittadinanza cambia e si sdoppia: il sussidio contro la povertà, secondo le anticipazioni riportate dal Corriere della Sera sul provvedimento allo studio del ministero del Lavoro, dovreb ...