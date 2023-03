Addio Juve, Paredes svela il suo futuro (Di lunedì 6 marzo 2023) Leandro Paredes non ha conquistato la Juventus. Prestazioni sottotono per il centrocampista argentino campione del Mondo: ecco il suo futuro Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista argentino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Leandronon ha conquistato lantus. Prestazioni sottotono per il centrocampista argentino campione del Mondo: ecco il suoNovità importanti per quanto riguarda ildel centrocampista argentino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : [Il Messaggero] Juve, in caso di addio di Szczesny avanza l'ipotesi della promozione di Perin come futuro portiere… - dani21229241 : RT @alessiobellanza: #dybala che gioisce, impreca, reclama, gioisce e festeggia contro la #juve, spero abbia siglato l'addio definitivo da… - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Napoli teme per #Osimhen: senza rinnovo e a rischio addio potrebbe finire sul mercato. Club di Premier… - infoitsport : Neymar, stagione finita: dirà addio al PSG? E la Juve - gabrielevalli7 : @CianiG @filicecche @Campanelli11 Assolutamente, senza Max la retrocessione sarebbe certa e il prossimo anno non ci… -