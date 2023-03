Addio Gary Rossington: se ne va l'ultimo superstite dei Lynyrd Skynyrd (Di lunedì 6 marzo 2023) Soffriva da tempo di gravi problemi cardiaci, ma continuò lo stesso a esibirsi dal vivo. Nel '77 sopravvisse all'incidente aereo in cui morirono tre membri della formazione originale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Soffriva da tempo di gravi problemi cardiaci, ma continuò lo stesso a esibirsi dal vivo. Nel '77 sopravvisse all'incidente aereo in cui morirono tre membri della formazione originale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gary Rossington è morto: addio al chitarrista e fondatore dei Lynyrd Skynyrd - RobRiva_SOA : RT @VirginRadioIT: Lynyrd Skynyrd: addio a Gary Rossington, l'ultimo membro della formazione originale ?? Il leggendario chitarrista è morto… - LadySbatSnow : RT @RadioFrecciaOf: Addio a Gary Rossington Il chitarrista era l'ultimo membro originale dei Lynyrd Skynyrd ancora in vita #radiofrecciano… - RosannaAnargie : RT @RadioFrecciaOf: Addio a Gary Rossington Il chitarrista era l'ultimo membro originale dei Lynyrd Skynyrd ancora in vita #radiofrecciano… - m76photografer : RT @RadioFrecciaOf: Addio a Gary Rossington Il chitarrista era l'ultimo membro originale dei Lynyrd Skynyrd ancora in vita #radiofrecciano… -