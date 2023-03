Addio chiamate spam via WhatsApp con una semplice funzione (Di lunedì 6 marzo 2023) C’è già la possibilità di mettere a tacere le chiamate spam via WhatsApp, ossia le telefonate provenienti da numeri sconosciuti e che (molto spesso) si trasformano in veri e propri tentativi di raggiro di varia natura, trappole ben orchestrate ai danni delle vittime di turno. Gli sviluppatori del servizio di messaggistica, nell’ultima beta Android diffusa sul Play Store, hanno introdotto la possibilità di frenare questa tipologia di contatto (troppo spesso fraudolento). La funzione è stata scovata dall’informatore WABetaInfo ed è naturalmente ancora in fase di test prima di essere didstribuita in via ufficiale. L’immagine di apertura articolo è abbastanza chiara per spiegare esattamente come sarà possibile bloccare le chiamate spam in arrivo attraverso WhatsApp. In ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) C’è già la possibilità di mettere a tacere levia, ossia le telefonate provenienti da numeri sconosciuti e che (molto spesso) si trasformano in veri e propri tentativi di raggiro di varia natura, trappole ben orchestrate ai danni delle vittime di turno. Gli sviluppatori del servizio di messaggistica, nell’ultima beta Android diffusa sul Play Store, hanno introdotto la possibilità di frenare questa tipologia di contatto (troppo spesso fraudolento). Laè stata scovata dall’informatore WABetaInfo ed è naturalmente ancora in fase di test prima di essere didstribuita in via ufficiale. L’immagine di apertura articolo è abbastanza chiara per spiegare esattamente come sarà possibile bloccare lein arrivo attraverso. In ...

