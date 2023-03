Addio all’artista Piero Giraldi | il cordoglio del Comune di Livorno

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’amministrazione comunale diesprime con dolore, a nome della città, il proprioper la scomparsa di, grande artista del quale è in corso, fino al 19 marzo, al Museo della Città una mostra personale. Torinese, classe 1942,è stato uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale tra quelli della sua generazione, si spiega in una nota. “Come assessorato alla Cultura – ricorda Simone Lenzi – abbiamo accolto con orgoglio dal maggio 2022, nella sezione contemporanea del Museo della Città l’esposizione dal titolo ‘Tutto ciò che è, è nella natura’ dedicata aGilardi. L’esposizione ha avuto un grande successo, specie tra le scolaresche, tanto che è stata prorogata per consentire a più persone possibili di visitarla. Un percorso ...

