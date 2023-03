Addio alla mimosa, spunta il divieto inaspettato: ecco perché non si potrà comprare (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la prossima festa delle donne tutti gli italiani dovranno dire Addio alla mimosa. spunta un clamoroso divieto: non si potrà comprare. Marzo è il mese della donna, con l’8 che è la giornata dedicata a tutto il gentil sesso. A sorpresa però milioni di italiani dovranno dire Addio alla mimosa. Il fiore non si potrà comprare a causa di un inedito divieto. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nella penisola italiana. Il simbolo della festa delle donne non potrà essere regalato – GranTennisToscana.itMercoledì 8 Marzo si festeggia la giornata dedicata alle donne. Tutti sappiamo che il simbolo ed il fiore da regalare è la mimosa. ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la prossima festa delle donne tutti gli italiani dovranno direun clamoroso: non si. Marzo è il mese della donna, con l’8 che è la giornata dedicata a tutto il gentil sesso. A sorpresa però milioni di italiani dovranno dire. Il fiore non sia causa di un inedito. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nella penisola italiana. Il simbolo della festa delle donne nonessere regalato – GranTennisToscana.itMercoledì 8 Marzo si festeggia la giornata dedicata alle donne. Tutti sappiamo che il simbolo ed il fiore da regalare è la. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : I dem si sono suicidati lasciando scegliere il segretario ai non iscritti. Addio alla vocazione riformista e alle a… - LucaDColella : RT @M1_Magnum: ?? Addio alla #Juventus / Addio alla #Juventus #RomaJuventus #Dybala - Lellina82 : Stasera diremo davvero addio a Carmen e alla sua Teresina... #upas - Nome__Cognome : @astriamari1 Facevo una riflessione simile poco fa, alla vigilia di questo addio. Ho distrutto per ricostruire e ho… - mariastefanias3 : @Oppi55652522 Ah ok se si crede alle stupidaggini di Tavassi e si giustificano le vere schifezze cioè le irregola… -