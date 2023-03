Addio al Reddito di cittadinanza | arriva Mia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà Mia, acronimo di Misura di inclusione attiva, lo strumento che andrà a sostituire ildidopo la riforma introdotta dal Governo Meloni. La brutta copia deldisi chiamerà “Mia”. La Meloni voleva abolirlo, ma lo ha solo peggiorato “Il Mia – ha detto ad Agorà il parlamentare della Lega e Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni – nasce dalla volontà di risolvere il tema delle politiche attive e di spostare quello che oggi è un sussidio sul tema della politica attiva. Quindi, ovviamente, non è una retromarcia”. “Si era detto che si sarebbe cambiato ildi”, afferma ancora Freni. “Si era detto – ha proseguito – che si sarebbe immaginata una misura che avrebbe consentito a chi non può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trentin0 : Addio al Reddito di cittadinanza, arriva la “Mia”: si sdoppia il sussidio contro la povertà. - Giuseppe_alari : Addio Rdc, arriva Mia, si sdoppia sussidio contro la povertà - enribarbieri : L'ipotesi a cui sta lavorando il Governo è un taglio del Reddito di cittadinanza da 500 a 375 euro per gli occupabi… - VincentCinque1 : RT @Agenzia_Ansa: Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA -

La trasformazione, quindi, dovrebbe avvenire già quest'anno, proprio quando per molti percettori didi cittadinanza arriverà il momento di dire anticipatamentealla misura, in quanto ...Rispetto al passato, poi, al primo rifiuto del lavorodi cittadinanza: saranno considerate offerte valide anche quelle sui contratti brevi e nella stessa provincia di residenza o al ...Ildi cittadinanza cambia e si sdoppia : il sussidio contro la povertà, secondo le anticipazioni riportate dal Corriere della Sera sul provvedimento allo studio del ministero del Lavoro, dovrebbe ...

Addio Reddito di Cittadinanza, arriva la Mia: cos’è e come funziona il nuovo sussidio Quotidiano di Sicilia

Cambia la durata del nuovo sostegno e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare.Le prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo reddito di cittadinanza, in netto calo importi e numero dei beneficiari ...