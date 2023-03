Addio a Valerio Castronovo | storico dell’industria e dell’editoria italiana Raccontò l’ascesa di Giovanni Agnelli

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lo, insigne studioso, autore di una fondamentale biografia su fondatore della Fiatnonchè di importanti contributi sulla storia, è morto oggi a Torino all’età di 88 anni. Autore di una vasta bibliografia,ha curato per La Nuova Italia i manuali scolastico “Dal tempo alla storia” e “Nel segno dei tempi”. Ha curato anche l’edizionedella “Storia economica” dell’Università di Cambridge (8 volumi, Einaudi, 1976-1992) e la monumentale “Storia della stampa” (con Nicola Tranfaglia, 7 volumi, Laterza, 1976-2002). Nato a Vercelli il 15 febbraio 1935,si era laureato con lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerrinoniL : Valerio Castronovo morto a 88 anni: addio allo storico dell'industria italiana - rep_torino : Addio a Valerio Castronovo, storico dell'industria italiana e autore di celebri manuali scolastici [a cura della re… - repubblica : Addio a Valerio Castronovo, storico dell'industria italiana e autore di celebri manuali scolastici [a cura della re… - rep_torino : Addio a Valerio Castronovo, storico dell'industria italiana e autore di celebri manuali scolastici [a cura della re… - iltirreno : Valerio Tosi, titolare dell’omonima ditta di trasporti e traslochi, conosciuta in tutta Italia, si è spento all’età… -

Lo storicoCastronovo , insigne studioso dell'industria italiana, autore di una fondamentale biografia su fondatore della Fiat Giovanni Agnelli nonchè di importanti contributi sulla storia dell'editoria, ...Contenuto sponsorizzato ''Il poliziotto è stato trovato dai Vigili del Fuoco con accanto il corpo dell'anziano,Buoso, che evidentemente era riuscito a strappare dalle lamiere in un gesto ...Stasera 2 marzo su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti . Dopo l'di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il ...EttoreDi ...

Addio a Valerio Castronovo, storico dell'industria italiana e autore di celebri manuali scolastici La Repubblica

Lo storico Valerio Castronovo, insigne studioso dell’industria italiana, autore di una fondamentale biografia su fondatore della Fiat Giovanni Agnelli nonchè di importanti contributi sulla storia dell ...Lo studioso aveva 88 anni, fu autore della più importante biografia sul fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e di libri tradotti in diversi Paesi ...