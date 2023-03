Addio a Sandro Ghisleni, il presidente padre di una Virescit che ha fatto innamorare (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Il calcio bergamasco piange la scomparsa di AlesSandro Ghisleni, classe 1937, presidente della Virescit dal 1977 al 1993. Lascia la moglie Carla e i figli Roberta e Massimo. Lo ricordiamo così… Un sorriso e una stretta di mano: il ‘comitato di accoglienza’ di Sandro Ghisleni, presidente della Virescit, era il gesto più semplice e cordiale possibile. La sua squadra era una famiglia e la sua famiglia era entrata e partecipava tutta nel club viola: il fratello Domenico vicepresidente, i figli sempre presenti al seguito della squadra, le mogli immancabili in tribuna, con sciarpa di ordinanza viola, le riconoscevi anche dalle urla di paura che lanciavano quando la squadra correva qualche pericolo. O, meglio, di esultanza quando la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Il calcio bergamasco piange la scomparsa di Ales, classe 1937,delladal 1977 al 1993. Lascia la moglie Carla e i figli Roberta e Massimo. Lo ricordiamo così… Un sorriso e una stretta di mano: il ‘comitato di accoglienza’ didella, era il gesto più semplice e cordiale possibile. La sua squadra era una famiglia e la sua famiglia era entrata e partecipava tutta nel club viola: il fratello Domenico vice, i figli sempre presenti al seguito della squadra, le mogli immancabili in tribuna, con sciarpa di ordinanza viola, le riconoscevi anche dalle urla di paura che lanciavano quando la squadra correva qualche pericolo. O, meglio, di esultanza quando la ...

