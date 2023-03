Accordo Comune e IIS “Galilei-Vetrone” per tutela Villa Comunale (Di lunedì 6 marzo 2023) Accordo tra Comune di Benevento e IIS “Galilei-Vetrone” per un progetto di tutela della Villa Comunale. Mastella: aderito con entusiasmo all’iniziativa Il sindaco Clemente Mastella e il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone”, Giovanni Marro, hanno sottoscritto stamane un Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “La Villa Comunale di Benevento: un patrimonio verde da proteggere”. L’iniziativa, che è rivolta a 15 studenti dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio e coinvolge come partner anche l’ANCE di Benevento, punta a promuovere la tutela e il rispetto del patrimonio vegetale presente sul ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)tradi Benevento e IIS “” per un progetto didella. Mastella: aderito con entusiasmo all’iniziativa Il sindaco Clemente Mastella e il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “”, Giovanni Marro, hanno sottoscritto stamane undi partenariato per la realizzazione del progetto “Ladi Benevento: un patrimonio verde da proteggere”. L’iniziativa, che è rivolta a 15 studenti dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio e coinvolge come partner anche l’ANCE di Benevento, punta a promuovere lae il rispetto del patrimonio vegetale presente sul ...

