Accoltellati per una rapina: feriti alcuni passanti, uno è grave (Di lunedì 6 marzo 2023) Paura a Milano. Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di rapine effettuate nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi o forse sbandati, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni... Leggi su today (Di lunedì 6 marzo 2023) Paura a Milano. Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di rapine effettuate nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi o forse sbandati, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire...

