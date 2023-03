Accoltellano diversi passanti nella stazione di Milano | cinque persone ferite | un uomo è grave

(Di lunedì 6 marzo 2023) Quattro o forsesono rimaste, a, nel corso di una serie di rapine messe in atto, dalle prime notizie, per stradazona dellaCentrale da un paio di ubriachi ...

Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto, dalle prime notizie, per strada nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi ...... con Morgan che avrebbe cancellato - senza consultare Sgarbi -nomi, 'colpevoli' di non ... Sfruttano e poi". E ha aggiunto: "Gli ho detto che è stato sleale e mi ha risposto che io ...Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto, dalle prime notizie, per strada nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi ...