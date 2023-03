Accadde oggi 6 marzo 1940 | l’armistizio della Guerra d’inverno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lecodisavona : Accadde oggi - iWebRadio : Accadde Oggi |Accadde Oggi del 06 marzo 2023 - iWebRadio : Programmi in Onda: Lunedì 06 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trail… - EroicaFenice : #AccaddeOggi?? 5 marzo 1981: il debutto cinematografico 'Ricomincio da tre' di Massimo Troisi. Apri il link!?? - gazette_vita : ?????? Vita gazette cultura ?? Accadde Oggi Il #5 Marzo 1922, nasce Pier Paolo Pasolini Oggi nasceva il regista, scene… -

2010: Muore suicida Mark Linkous, leader degli Sparklehorse. Era nato a Arlington, Virginia, USA, il 9 settembre del 1962. Avanti TAGS 6 marzo , Charles Manson , David Gilmour La fotografia dell'...1521 - Ferdinando Magellano scopre l'isola di Guam. 1836 - Termina l'assedio durato 13 giorni a Fort Alamo , nei pressi di S. Antonio: l'esercito messicano guidato dal generale Antonio ......in Italia - e purtroppo non sono pochi - non hanno la coscienza pulita rispetto a quanto...e della verità storica che la trattativa Stato - Mafia ha rappresentato e rappresenta ancora. Un ...

Almanacco | Lunedì 6 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Oggi, 6 marzo 2023, fu fondata una delle squadre più gloriose della storia del calcio: prende vita il Real Madrid ...Come riporta Opta, la Juventus ha colpito tre legni in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 16 febbraio 2020: l'avversario in quel frangente era il Brescia.