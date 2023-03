AAA cercasi tecnici, al via divisione Openjobmetis per risolvere emergenza (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – La divisione techne di Openjobmetis nasce per risolvere la drammatica domanda di professionalità super tecniche dei settori cantieristica aerospazio, difesa, rail, energy, aerospaziale, energy, construction engineering, cantieristica navale, reti&telco, ferroviario. tecnici e operai specializzati, ingegneri e project manager sono figure professionali sempre più difficilmente reperibili per le imprese italiane che, in molti casi, impiegano oltre sei mesi a coprire queste posizioni. I dati di Openjobmetis evidenziano che il mismatch tra le esigenze dei comparti produttivi più avanzati e il capitale umano disponibile è sempre più profondo. Ad esempio, il 61% delle posizioni per ingegneri elettronici e il 56% di quelle per ingegneri industriali rimangono scoperte, o vengono coperte in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Latechne dinasce perla drammatica domanda di professionalità super tecniche dei settori cantieristica aerospazio, difesa, rail, energy, aerospaziale, energy, construction engineering, cantieristica navale, reti&telco, ferroviario.e operai specializzati, ingegneri e project manager sono figure professionali sempre più difficilmente reperibili per le imprese italiane che, in molti casi, impiegano oltre sei mesi a coprire queste posizioni. I dati dievidenziano che il mismatch tra le esigenze dei comparti produttivi più avanzati e il capitale umano disponibile è sempre più profondo. Ad esempio, il 61% delle posizioni per ingegneri elettronici e il 56% di quelle per ingegneri industriali rimangono scoperte, o vengono coperte in ...

