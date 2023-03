(Di lunedì 6 marzo 2023) Ci vuole il tie break per assegnare la vittoria nel posticipo che chiude la ventunesima giornata di campionato.lain rimonta ma fatica non poco contro Firenze che cercava punti per ...

Ci vuole il tie break per assegnare la vittoria nel posticipo che chiude la ventunesima giornata di campionato. Novara la spunta in rimonta ma fatica non poco contro Firenze che cercava punti per ...... Mafrici prova il doppio cambio con Lazaro e Piani per Drews e Hancock e le ospiti si avvicinano (9 - 7), e allora Parisi fa la stessa mossa con Adelusi e Guiducci per Malinov e, per poi ...Nel quarto ci sono Alhassan e Sylves al centro, con Malinov in palleggio, e sono due muri di fila dia regalare il primo break (3 - 6), con la fast di Sylves che vale il 5 - 9 e il ...

A1 donne: Nwakalor non basta, Novara la spunta a Firenze La Gazzetta dello Sport

Al termine di oltre due ore e mezzo di grande battaglia, Il Bisonte vede interrompersi la sua striscia di cinque vittorie consecutive, battuta al tie break da una Megabox Vallefoglia che vale sicurame ...Il Bisonte Firenze infrange finalmente il tabù di Cuneo – dove non aveva mai vinto in quattro precedenti – e ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato, imponendosi in rimonta al tie break a ...