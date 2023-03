A Varese chirurgia da primato con robot, tolta prostata per tumore e impiantata protesi pene (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Un doppio intervento chirurgico da primato con l’aiuto del robot: tolta la prostata per un tumore ed impiantata nella stessa seduta operatoria una protesi peniena infrapubica per garantire al paziente una qualità di vita sessuale dopo prostatectomia radicale. La doppia operazione è avvenuta all’Asst Sette Laghi ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Ad effettuare l’eccezionale intervento il primario della Uoc di Urologia Federico Dehò con i colleghi Paolo Capogrosso e Gabriele Antonini. Il paziente di 62 anni sta bene ed è stato dimesso in ottime condizioni fisiche. “Il tumore alla prostata – spiega Dehò – rappresenta oggi la prima malattia oncologica dell’uomo. Grazie allo screening e alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Un doppio intervento chirurgico dacon l’aiuto dellaper unednella stessa seduta operatoria unapeniena infrapubica per garantire al paziente una qualità di vita sessuale dopo prostatectomia radicale. La doppia operazione è avvenuta all’Asst Sette Laghi ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di. Ad effettuare l’eccezionale intervento il primario della Uoc di Urologia Federico Dehò con i colleghi Paolo Capogrosso e Gabriele Antonini. Il paziente di 62 anni sta bene ed è stato dimesso in ottime condizioni fisiche. “Ilalla– spiega Dehò – rappresenta oggi la prima malattia oncologica dell’uomo. Grazie allo screening e alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : A Varese chirurgia da primato con robot, tolta prostata per tumore e impiantata protesi pene - vivereitalia : A Varese chirurgia da primato con robot, tolta prostata per tumore e impiantata protesi pene - Ilmiodiabete : Il Dott. Med. Marco Castelli di Varese è il primo ad utilizzare un sistema che permette di vedere in anticipo i ris… -