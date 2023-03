A Santa Cecilia arriva Daniel Harding, nuovo direttore musicale (Di lunedì 6 marzo 2023) Daniel Harding accolto dai musicisti di Santa Cecilia fra gli applausi alla fine della conferenza stampa che lo ha presentato come nuovo direttore musicale dell'Accademia romana. Il direttore inglese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023)accolto dai musicisti difra gli applausi alla fine della conferenza stampa che lo ha presentato comedell'Accademia romana. Ilinglese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santa_cecilia : Daniel Harding è stato nominato Direttore Musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci… - Radio1Rai : ??Daniel #Harding è il nuovo direttore musicale dell'orchestra e del coro di @santa_cecilia. Entrerà in carica nell'… - Radio1Rai : ??Daniel #Harding, 47 anni, britannico, dal 2024 sarà il nuovo direttore musicale di @santa_cecilia. Resterà in cari… - santa_cecilia : RT @gualtierieurope: Complimenti a @djharding nominato Direttore Musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale @santa_cecilia… - LuisaRagni : RT @Radio1Rai: ??Daniel #Harding, 47 anni, britannico, dal 2024 sarà il nuovo direttore musicale di @santa_cecilia. Resterà in carica 5 anni… -

Daniel Harding sarà il nuovo direttore musicale di Santa Cecilia Il mandato inizierà nell'ottobre 2024 con l'esecuzione di Tosca in forma di concerto Sarà Daniel Harding il prossimo direttore musicale dell'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.