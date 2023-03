A Osimhen premio stampa estera. De Laurentiis: «Lo scudetto sarebbe coronamento di 18 anni di lavoro» (Di lunedì 6 marzo 2023) Consegnato a Osimhen il premio della stampa estera. Con lui Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis: «Quanti napoletani sono nati dall’ultimo scudetto? Sono passati 33 anni. Dopo essere sprofondati nel fallimento ed essere rinati, potrebbero essere due o tre milioni di partecipanti alla festa dello scudetto. Tanta roba». È orgoglioso di essere una delle poche proprietà italiane: «sarebbe il coronamento di 18 anni di lavoro diverso rispetto a molti altri colleghi. Ho creduto molto nell’Eca, mi hanno dato un compito che è quello di interessarmi del marketing. Quando lei mi parla di acquisizioni oltreoceano, o cinesi. Zhang lo vedo ogni tanto sugli spalti anche se quando è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Consegnato aildella. Con lui Aurelio De. De: «Quanti napoletani sono nati dall’ultimo? Sono passati 33. Dopo essere sprofondati nel fallimento ed essere rinati, potrebbero essere due o tre milioni di partecipanti alla festa dello. Tanta roba». È orgoglioso di essere una delle poche proprietà italiane: «ildi 18didiverso rispetto a molti altri colleghi. Ho creduto molto nell’Eca, mi hanno dato un compito che è quello di interessarmi del marketing. Quando lei mi parla di acquisizioni oltreoceano, o cinesi. Zhang lo vedo ogni tanto sugli spalti anche se quando è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfanciullino : #Osimhen riceve il premio “sportivo dell’anno”, dalla Stampa estera. Domanda: Quale pizza e quale pizzeria preferis… - SportdelSud : ???? Victor #Osimhen, attaccante del Napoli, ha vinto il “Premio Sportivo #StampaEstera 2022” come miglior atleta st… - tuttonapoli : ADL con Osimhen alla consegna del premio: 'Lo Scudetto farebbe impazzire la città!' - PianetaN : L'attaccante azzurro @victorosimhen9 riceve il premio come “Miglior Atleta Straniero in Italia” per la… - DiegoDeLucaTwit : Il premio 'Foot&Foot'. Lo darei ai nostri fini intenditori ?? #Osimhen #Napoli -