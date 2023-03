A Mattino 5 primi spoiler sul GF VIP 7, 6 Marzo: sorpresa per Nikita Pelizon (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di spoiler a Mattino 5. Prima dei saluti finali Federica Panicucci, come di consueto, ha svelato alcune novità sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 7. La trentanovesima puntata vedrà l’elezione del primo o della prima finalista del reality show e grandi sorprese attendono i protagonisti del programma. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 primi spoiler trentottesima puntata GF VIP 7: “Dolci sorprese” Federica Panicucci ha svelato alcune succose anticipazioni della puntata di stasera del GF VIP 7. Ecco le sue parole: “Attenzione perché questa sera verrà eletto il primo finalista. Il bello è che Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di5. Prima dei saluti finali Federica Panicucci, come di consueto, ha svelato alcune novità sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 7. La trentanovesima puntata vedrà l’elezione del primo o della prima finalista del reality show e grandi sorprese attendono i protagonisti del programma. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7trentottesima puntata GF VIP 7: “Dolci sorprese” Federica Panicucci ha svelato alcune succose anticipazioni della puntata di stasera del GF VIP 7. Ecco le sue parole: “Attenzione perché questa sera verrà eletto il primo finalista. Il bello è che Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia,, Orianali ed Edoardo Tavassi ...

