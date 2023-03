«A Francoforte una lezione di tifo, a Napoli lo sciopero degli ultras» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il comitato “Rivogliamo il nostro stadio” lancia una petizione per riavere allo stadio Maradona il tifo vero, quello dei tempi andati. A Francoforte, scrive in un comunicato, abbiamo avuto una lezione di tifo, con 90 minuti di cori a supporto della squadra. Al Maradona, invece, gli ultras fanno lo sciopero del tifo. “Torniamo da Francoforte, dove abbiamo ricevuto una vera e propria lezione di tifo! 90 minuti incessanti di incitamento, cori bellissimi che coinvolgevano tutto lo stadio! Luci, colori, centinaia di bandiere: una organizzazione perfetta. Mentre noi, molte migliaia di napoletani, eravamo in silenzio, per l’ennesimo assurdo sciopero del tifo (il tifo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il comitato “Rivogliamo il nostro stadio” lancia una petizione per riavere allo stadio Maradona ilvero, quello dei tempi andati. A, scrive in un comunicato, abbiamo avuto unadi, con 90 minuti di cori a supporto della squadra. Al Maradona, invece, glifanno lodel. “Torniamo da, dove abbiamo ricevuto una vera e propriadi! 90 minuti incessanti di incitamento, cori bellissimi che coinvolgevano tutto lo stadio! Luci, colori, centinaia di bandiere: una organizzazione perfetta. Mentre noi, molte migliaia di napoletani, eravamo in silenzio, per l’ennesimo assurdodel(il...

