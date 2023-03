A Firenze anche cori per Tito, il massacratore degli italiani nelle Foibe. Che ne pensa la Schlein? (Di lunedì 6 marzo 2023) A distanza di tre giorni dal corteo di Firenze, quello che aveva sancito l’abbraccio del Pd di Elly Schlein al M5S di Giuseppe Conte, nel nome dell’antifascismo, è spuntato anche un video che riprende i “pacifici” manifestanti, “allarmati” per la violenza fascista, incitare all’omicidio nel nome dell’efferato tiranno jugoslavo Tito, il protagonista degli eccidi delle Foibe. Chissà cosa ne pensa la nuova leader del Pd… I cori per Tito e contro i fascisti da uccidere Il video è stato pubblicato sulla home page del Foglio, che scrive: “C’è chi intona cori come “Il maresciallo Tito ce l’ha insegnato, uccidere un fascista non è reato”. Ma in quel corteo il campionario politico e umano era davvero ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) A distanza di tre giorni dal corteo di, quello che aveva sancito l’abbraccio del Pd di Ellyal M5S di Giuseppe Conte, nel nome dell’antifascismo, è spuntatoun video che riprende i “pacifici” manifestanti, “allarmati” per la violenza fascista, incitare all’omicidio nel nome dell’efferato tiranno jugoslavo, il protagonistaeccidi delle. Chissà cosa nela nuova leader del Pd… Ipere contro i fascisti da uccidere Il video è stato pubblicato sulla home page del Foglio, che scrive: “C’è chi intonacome “Il marescialloce l’ha insegnato, uccidere un fascista non è reato”. Ma in quel corteo il campionario politico e umano era davvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : La bella piazza di #Firenze. Bella come l’antifascismo, come la Costituzione. P.S. E anche Dante, a guardarlo da… - _Nico_Piro_ : Grande #firenze ! PS: La #costituzione non è solo a rischio per la vittoria dell’estrema destra ma anche per via d… - ilfoglio_it : VIDEO | 'Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato uccidere un fascista non è un reato': i cori dei movimenti studentes… - wordsandmore1 : #6marzo oltre #RomaJuve #Mancini #baharaingp #amici22 #Kean #InterLecce #Fazio #Firenze tempo per #uominiedonne che… - mrzchm : RT @SecolodItalia1: A Firenze anche cori per Tito, il massacratore degli italiani nelle Foibe. Che ne pensa la Schlein? -