A che ora inizia Il Commissario Ricciardi 2: l'orario della messa in onda su Rai 1 (Di lunedì 6 marzo 2023) A che ora inizia Il Commissario Ricciardi 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con Lino Guanciale in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni puntata della fiction inizierà il lunedì sera alle ore 21,25. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse). Quante puntate Quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 6 marzo 2023; la quarta e ultima lunedì 27 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 6 marzo 2023, ore 21,25 Seconda ...

