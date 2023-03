8 marzo: domani Intergruppo donne Camera a camminata notturna a Roma (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - domani una delegazione dell'Intergruppo della Camera dei deputati per le donne, i diritti e le pari opportunità, coordinato da Laura Boldrini, parteciperà alla camminata notturna a Roma, con partenza alle 20 da piazza dei Condottieri, realizzata dall'associazione donnexstrada per rivendicare il diritto alla libertà di ognuna di noi. "Libere di scegliere cosa indossare, dove andare, a che ora rincasare. Libere di vivere senza aver paura per la propria incolumità. Le statistiche degli ultimi anni -si legge in una nota dell'Intergruppo- sono allarmanti: più di 8 donne su 10 hanno subito molestie in strada almeno una volta nella vita. Le molestie troppo spesso si trasformano in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023), 6 mar. (Adnkronos) -una delegazione dell'delladei deputati per le, i diritti e le pari opportunità, coordinato da Laura Boldrini, parteciperà alla, con partenza alle 20 da piazza dei Condottieri, realizzata dall'associazionexstrada per rivendicare il diritto alla libertà di ognuna di noi. "Libere di scegliere cosa indossare, dove andare, a che ora rincasare. Libere di vivere senza aver paura per la propria incolumità. Le statistiche degli ultimi anni -si legge in una nota dell'- sono allarmanti: più di 8su 10 hanno subito molestie in strada almeno una volta nella vita. Le molestie troppo spesso si trasformano in ...

