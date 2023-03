8 Marzo, al Sant’Agostino in scena “Voci di donne, madri di popolo” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Voci di donne, madri di popolo” l’8 Marzo 2023, alle ore 10.30, torna a Benevento, all’Auditorium Sant’Agostino, l’evento dedicato a tutte le donne, curato da Carmen Castiello. Voci di donne, è un progetto artistico, fatto di musica, danza e racconto, giunto alla sua ottava edizione, che ha, da sempre, l’obiettivo di veicolare modelli positivi e propositivi di donne che, nel tempo, si sono distinte in ogni ambito per le loro scelte, le loro azioni, il loro pensiero. E grazie al lavoro coreografico di Carmen Castiello, proprio la danza diviene, così, il mezzo privilegiato con cui ricordi, volti, racconti e immagini di donne vengono impressi e sublimati in scene evocative che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“didi” l’82023, alle ore 10.30, torna a Benevento, all’Auditorium, l’evento dedicato a tutte le, curato da Carmen Castiello.di, è un progetto artistico, fatto di musica, danza e racconto, giunto alla sua ottava edizione, che ha, da sempre, l’obiettivo di veicolare modelli positivi e propositivi diche, nel tempo, si sono distinte in ogni ambito per le loro scelte, le loro azioni, il loro pensiero. E grazie al lavoro coreografico di Carmen Castiello, proprio la danza diviene, così, il mezzo privilegiato con cui ricordi, volti, racconti e immagini divengono impressi e sublimati in scene evocative che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgoModena : Vorresti dare uno sguardo al cantiere di AGO? Partecipa anche tu a una delle visite guidate per conoscere meglio… - AndBorto : RT @AgoModena: ??Inaugura il terzo episodio del progetto site specific di Francesco Jodice per AGO: Storia di un cantiere ? SAVE THE DATE:… - CittadinidiTwtt : RT @AgoModena: ??Inaugura il terzo episodio del progetto site specific di Francesco Jodice per AGO: Storia di un cantiere ? SAVE THE DATE:… - ModenaDintorni : RT @AgoModena: ??Inaugura il terzo episodio del progetto site specific di Francesco Jodice per AGO: Storia di un cantiere ? SAVE THE DATE:… - ideal_modena : RT @AgoModena: ??Inaugura il terzo episodio del progetto site specific di Francesco Jodice per AGO: Storia di un cantiere ? SAVE THE DATE:… -