6 marzo 1988 | la Roma sbanca il San Paolo VIDEO

(Di lunedì 6 marzo 2023) La vittoria dellaal SanIl 6del, laottenne una vittoria importante: contro il Napoli al San. I giallorossi passano in vantaggio con Giannini e nella ripresa raddoppiano grazie al diagonale preciso di Oddi. All’ottantesimo Careca accorcia le distanze ma non basta. La squadra di Liedholm riesce a battere i Campioni d’Italia uscenti. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toninocolasante : @chiaramilanista Buongiorno buon inizio di settimana,6 marzo 1988 avevo 25 anni ero un Baldo giovane calciatore,di… - URMwebzine : #URMfacts 5 Marzo 1970 - Buon compleanno a John Anthony Frusciante, musicista e cantautore statunitense. È noto so… - OliviaBucca : Rain Man 1988 In Italia esce il 3 Marzo 1989 Rain Man capolavoro Uomo della pioggia! - TrippTripp11 : RT @mjfansquare: In questo giorno di 35 anni fa, 1º Marzo 1988, #MichaelJackson donava un assegno di ben 600.000 dollari alla #UNCF (United… - Lillly62632686 : RT @pilloledirock: il 2 marzo 1988 gli U2 vincono i loro primi Grammy Awards, trionfando nelle categorie “Album dell'anno” e “Migliore i… -

Dopo formò la Rossington Band e pubblicò altri due album, uno nel 1986 e uno nel. Nel 1987 i ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I migliori concerti di...Inaugurata lo scorso 1°, la rassegna proseguirà fino a giovedì 9. Con una prolifica carriera ... Il Gattopardo (1963), Amarcord (1973) e Le avventure del Barone di Munchausen (). Largamente ...Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 6Ridge non sa che emozioni provare per il ...(2010) Televisione Destini (Another World) - soap opera (1987) Quando si ama (Loving) - soap opera (...

Donna Moderna festeggia 35 anni Donna Moderna

È venuto a mancare, ieri domenica 5 marzo, don Roberto Revelant ... Nato il 3 gennaio 1951 a Torviscosa, nel 1988 era stato anche presidente della comunità di volontariato “Anselmo Listuzzi” di Udine.L'opera di Jang Hoon Lee, racconto di un sogno al quale non si può rinunciare, ha conquistato il Premio del Pubblico all'ultimo Far East Film Festival. Da giovedì 23 marzo al cinema.