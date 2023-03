5 Marzo 2023 – La Germania minaccia la Cina: “Conseguenze” se Pechino invierà armi a Mosca (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sarebbero “Conseguenze” se la Cina inviasse armi alla Russia per la guerra di Mosca in Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista alla Cnn. Almeno cinque persone sono rimaste uccise oggi in uno scontro a fuoco nel Nagorno-Karabakh, lungo il confine tra Armenia e Azerbaigian, lo confermano le autorità di entrambe le parti. Secondo l’Armenia l’incidente è da attribuire a sabotatori azeri, Baku ha smentito. Accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, costituendo un ecosistema vitale per l’umanità. Il Partito della Riforma della premier estone Kaja Kallas, una dei più espliciti sostenitori dell’Ucraina in Europa, va ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sarebbero “” se lainviassealla Russia per la guerra diin Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista alla Cnn. Almeno cinque persone sono rimaste uccise oggi in uno scontro a fuoco nel Nagorno-Karabakh, lungo il confine tra Armenia e Azerbaigian, lo confermano le autorità di entrambe le parti. Secondo l’Armenia l’incidente è da attribuire a sabotatori azeri, Baku ha smentito. Accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, costituendo un ecosistema vitale per l’umanità. Il Partito della Riforma della premier estone Kaja Kallas, una dei più espliciti sostenitori dell’Ucraina in Europa, va ...

