150 persone disdicono la pizzeria per il pranzo della domenica: ma il locale “si salva” con un appello di successo (Di lunedì 6 marzo 2023) Al proprietario di PizzAut di Cassina de’Pecchi a Milano è arrivata una disdetta al quanto bizzarra e particolare per il pranzo della domenica. Sono circa le 23 di sabato 4 marzo e, con meno di 24 ore di anticipo, un gruppo di ben 150 persone ha deciso di ritirarsi all’ultimo momento senza dare giustificazioni. Il locale, un progetto di succeso che coinvolge un gruppo di ragazzi autistici, non si è di certo perso d’animo. Il founder dell’attività, Nico Acampora, ha deciso di condividere un appello sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti a pranzo. Tralasciando ogni commento, che vi prego di evitare anche nei commenti sotto al post, diciamo che la bella notizia e che si sono liberati 150 posti“. Il link incorporato nel post, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Al proprietario di PizzAut di Cassina de’Pecchi a Milano è arrivata una disdetta al quanto bizzarra e particolare per il. Sono circa le 23 di sabato 4 marzo e, con meno di 24 ore di anticipo, un gruppo di ben 150ha deciso di ritirarsi all’ultimo momento senza dare giustificazioni. Il, un progetto di succeso che coinvolge un gruppo di ragazzi autistici, non si è di certo perso d’animo. Il founder dell’attività, Nico Acampora, ha deciso di condividere unsulla sua pagina Facebook: “Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti a. Tralasciando ogni commento, che vi prego di evitare anche nei commenti sotto al post, diciamo che la bella notizia e che si sono liberati 150 posti“. Il link incorporato nel post, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Circa 150 persone, donne e bambini costretti a viaggiare stipati nella stiva del barcone. «Ci facevano salire a tur… - MSF_ITALIA : #naufragio #Crotone Non ci sono casi da ustioni tra i sopravvissuti il che escluderebbe un'esplosione. Probabilmen… - FQMagazineit : 150 persone disdicono la pizzeria per il pranzo della domenica: ma il locale “si salva” con un appello di successo - the_fourty : RT @archimedix73: ma ho capito bene? più di 150 persone si sono infilate nella stiva di una barca fatiscente con 3 scafisti armati, frontex… - NZemignani : @LaVeritaWeb Fatevi due conti e poi dite se un barcone marcio può percorrere 2000 km in mare con 150 persone in 60… -