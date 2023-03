Ztl a Bergamo, si cambia: sarà attiva per tutto il centro piacentiniano (Di domenica 5 marzo 2023) Bergamo. Al via le nuove regole della Ztl in centro. Bergamo cambia volto con la riqualificazione del centro piacentiniano e cambia anche le sue regole. Si allarga il perimetro delle zone a traffico limitato e arriva una nuova disciplina che le regolamenta. Quando? A partire da lunedì 6 marzo. Passiamo dunque in rassegna le nuove norme, la cui relativa segnaletica è già stata posata ma sarà svelata solo nella giornata di lunedì. Al momento non sono ancora attive le telecamere, ma a vigilare sul traffico, presidiando i varchi, ci penseranno gli agenti della polizia locale per i prossimi 30 giorni. Verrà effettuato un allungamento della Ztl da via XX settembre fino all’altezza della vedovella, permettendo di raggiungere il parcheggio di via Borfuro ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023). Al via le nuove regole della Ztl involto con la riqualificazione delanche le sue regole. Si allarga il perimetro delle zone a traffico limitato e arriva una nuova disciplina che le regolamenta. Quando? A partire da lunedì 6 marzo. Passiamo dunque in rassegna le nuove norme, la cui relativa segnaletica è già stata posata masvelata solo nella giornata di lunedì. Al momento non sono ancora attive le telecamere, ma a vigilare sul traffico, presidiando i varchi, ci penseranno gli agenti della polizia locale per i prossimi 30 giorni. Verrà effettuato un allungamento della Ztl da via XX settembre fino all’altezza della vedovella, permettendo di raggiungere il parcheggio di via Borfuro ...

