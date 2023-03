Zero gol? Ci voleva una zolla come per il gollonzo di Bertotto (Di domenica 5 marzo 2023) Ci voleva un autogol, per battere l’Udinese. Perché a tutti ritornerà in mente (eh troppo facile) ancora il 7-1 di due anni e mezzo fa (27 ottobre 2019) sull’Udinese, una grandinata di gol con la doppietta di Ilicic, la tripletta (due su rigore) di Muriel, un gol di Pasalic e uno di Diallo, il ragazzino poi passato per una montagna di euro al Manchester United. E in porta chi c’era? Per l’Udinese, proprio Juan Musso, ora uno dei migliori in campo nel confronto al Gewiss Stadium di sabato 4 marzo 2023. Ma perché, allora, ci voleva un autogol? Forse chi ha la memoria più lunga ricorderà l’1-0 di Atalanta-Udinese del 17 novembre 1996: un gol da Gialappa’s, con il friulano Bertotto che di testa appoggia la palla indietro al portiere Battistini, il quale ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023) Ciun auto, per battere l’Udinese. Perché a tutti ritornerà in mente (eh troppo facile) ancora il 7-1 di due anni e mezzo fa (27 ottobre 2019) sull’Udinese, una grandinata dicon la doppietta di Ilicic, la tripletta (due su rigore) di Muriel, undi Pasalic e uno di Diallo, il ragazzino poi passato per una montagna di euro al Manchester United. E in porta chi c’era? Per l’Udinese, proprio Juan Musso, ora uno dei migliori in campo nel confronto al Gewiss Stadium di sabato 4 marzo 2023. Ma perché, allora, ciun auto? Forse chi ha la memoria più lunga ricorderà l’1-0 di Atalanta-Udinese del 17 novembre 1996: unda Gialappa’s, con il friulanoche di testa appoggia la palla indietro al portiere Battistini, il quale ...

